Centrum Usług Wspólnych w Trzebielu otrzymało 240 tysięcy złotych na realizację programu „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością”. W ramach projektu 19 asystentów sprawować będzie opiekę nad 30 osobami z dysfunkcjami.

To już trzecia edycja ministerialnego dofinansowania, z którego korzystają mieszkańcy gminy. – Głównym celem programu jest pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w lokalnej społeczności osób mających problem z samodzielnym radzeniem sobie na co dzień – mówi dyrektorka centrum Edyta Konieczyńska:

Program jest realizowany do końca roku.