Centrum Usług Społecznych w Trzebielu zachęca mieszkańców gminy do korzystania z darmowej pomocy psychologicznej. Spotkania ze specjalistą odbywają się w każdy trzeci wtorek miesiąca.

Rozmowy z psychologiem prowadzone są w siedzibie Ośrodka Kultury i Biblioteki przy ulicy Żarskiej. – Z takiej pomocy może skorzystać każdy mieszkaniec gminy. To nic nie kosztuje. Zapotrzebowanie jest naprawdę duże. Zapewniamy indywidualne seanse z zachowaniem dyskrecji – mówi dyrektorka centrum Edyta Konieczyńska:

Więcej na temat projektu wsparcia znaleźć można w mediach społecznościowych Centrum Usług Społecznych w Trzebielu.