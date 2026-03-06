Policjanci przywrócili ruch w kierunku Wrocławia na autostradzie A18, na wysokości Trzebiela. Od rana był on wstrzymany po zderzeniu z udziałem dwóch busów i ciężarówki – poinformowała mł. asp. Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Przez cztery godziny obowiązywał objazd, a potem został wprowadzony ruch jednym pasem. Niebawem można spodziewać się zakończenia utrudnienia.

Do kolizji doszło w piątek (6 marca), krótko przed godz. 7, na 10. kilometrze A18 – to jej odcinek między węzłami Olszyna a Żary Zachód. W jej wyniku zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia.

Jak przekazała PAP mł. asp. Kumoś, z ustaleń policjantów wynika, że kierująca Peugeotem Boxerem podczas manewru wyprzedzania uderzyła w prawidłowo jadące lewym pasem pojazdy – ciężarówkę i Mercedesa Sprintera, a następnie wpadła na bariery energochłonne.

Kobieta z Peugeota została zabrana na badania do szpitala. Dwaj pozostali kierowcy nie odnieśli obrażeń.

Po wypadku zablokowana jezdnia A18 w kierunku Wrocławia

Na wysokości miejscowości Trzebiel został wstrzymany ruch w kierunku Wrocławia na autostradzie A18. Doszło tam do zderzenia z udziałem busa i pojazdu ciężarowego. Jedna osoba została ranna – poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej zielonogórskiego oddziału GDDKiA.

Do wypadku doszło w piątek (6 marca), krótko przed godz. 7, na 10. kilometrze A18 – to jej odcinek między węzłami Olszyna a Żary Zachód. Zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia.

Dyżurny PID przekazał PAP, że został zorganizowany objazd przez węzeł Olszyna i Trzebiel. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.