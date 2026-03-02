Nowe technologie wojskowe, ochrona infrastruktury krytycznej i podstawy infrastruktury dronowej – to tylko niektóre tematy podejmowane podczas konferencji naukowej, jaka rozpoczęła się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczestniczą w niej parlamentarzyści, żołnierze, specjaliści w zakresie bezpieczeństwa oraz studenci. W ramach prelekcji odbywają się także pokazy ochrony antydronowej HAWK.

Jak mówi gen. Mirosław Różański, senator RP, szanse na to, że pociski z Bliskiego Wschodu trafią do Polski, są bardzo niewielkie:

W ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie m.in. na systemy antydronowe, o czym mówi Piotr Żelazek, z jednej z firm produkującej takie rozwiązania:

– Budowa miejsc schronienia dla cywilów w sytuacji zagrożenia wojennego to priorytet – twierdzi prof. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego:

O idei konferencji mówi dr hab. Volodymyr Sakharov z Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Konferencja na UZ potrwa do jutra. Zaplanowanych jest wiele wykładów naukowców z Polski i zagranicy.