Dzieci i młodzież z zielonogórskich placówek oświatowych będą miały kolejną przestrzeń do rozwoju. Dzisiaj bowiem Miejskie Przedszkole nr 38 oraz I Liceum Ogólnokształcące zawarły porozumienie z Uniwersytetem Zielonogórskim. Pracownicy uczelni będą prowadzić różnego rodzaju warsztaty i zajęcia sportowe oraz wykłady dla rodziców na temat aktywności fizycznej.

Jak mówi prof. Barbara Literska, prorektor ds. spraw studenckich i jakości kształcenia, przedszkolaki i uczniowie liceum będą mogli brać udział w zajęciach o różnym charakterze:

Zdaniem Ewy Habich, dyrektorki I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, młodzi ludzie muszą mieć różne propozycje, aby zaszczepić w nich miłość do sportu:

– Od najmłodszych lat powinniśmy w dzieciach wyrabiać nawyki zdrowego stylu życia – dodaje Małgorzata Adamska, dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze:

Zajęcia prowadzone przez pracowników UZ będą się odbywać zarówno w placówkach oświatowych, jak i na hali sportowej przy ul. Szafrana.