Lokalne środowiska naukowe i koszykarskie łączą siły. Uniwersytet Zielonogórski podpisał dzisiaj porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Koszykówki Młodzieżowej Zastal. W ramach umowy młodzi zawodnicy będą kompleksowo badani m.in. pod kątem składu ciała i wskaźników motorycznych.

Dodatkowo nawiązane porozumienie ma zachęcić sportowców do podjęcia studiów na zielonogórskiej uczelni. Jak mówi dr Damian Worchacz, prezes SKM Zastal, testowanie zawodników ma pomóc im w osiąganiu lepszych wyników:

Na uczelni prowadzone są także kursy dla trenerów koszykówki, o czym mówi dr Bartłomiej Hes, wiceprezes klubu uczelnianego AZS:

– Chcemy, aby sportowcy łączyli rozwój kariery z nauką na naszej uczelni – dodaje prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Dodajmy, że w ramach Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej Zastal działa 12 grup sportowych.