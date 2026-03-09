W Liście 4 nowe piosenki, najlepiej poradził sobie duetowy hit Picture This i Michaela Schulte, poza notowaniem Red Lime, Fukaj z Vito Bambino, Michael Schulte i Smolasty z Imi i Jonatanem. Na pierwszym niespodzianka!!!

40. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment

39. SOPHIE AND THE GIANTS Loser

38. BENSONE BOONE Mr Electric Blue

37. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)

36. JULIA POŚNIK Why Why Why

35. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

34. WIKTOR WALIGÓRA; DRYSKULL Cztery Pory Roku

33. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę

32. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)

31. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman

30. NICK JONAS Gut Punch

29. BLANKA Memories

28. LOI Red Eyes

27. VITO BAMBINO; ZALIA Decyzje

26. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care

25. NITA Dla Zasady

24. RAYE Where Is My Husband

23. KACPERCZYK; VITO BAMBINO Mam Talent

22. MAJTIS & 4MONEY Pociag Bez Ostatniej Stacji

21. MARIKA; PAWEŁ DOMAGAŁA Okruchy Złota

20. KRZYSZTOF ZALEWSKI Lepiej Już Było

19. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej

18. PERFECT; ŁUKASZ DRAPAŁA Licza Pi

17. ECHA Ja Nie Spadam

16. PICTURE THIS; MICHAEL SCHULTE Giants

15. DOMINIK DUDEK Może Wolniej

14. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce

13. SAM FELDT; MC4D; VIZE; ALOE BLACK Hey Son

12. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy

11. DAMIANO DAVID The First Time

10. SOMBR Homewrecker

9. ANIA KARWAN W To Mi Graj

8. YEARBOOX Graceland

7. TASTY OR NOT Reason

6. BRUNO MARS I Just Might

5. MACIEJ SKIBA Setny Raz

4. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć

3. TAYLOR SWIFT Opalite

2. DJE End Of Beginning

1. SHAKIRA Zoo

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.