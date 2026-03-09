W Liście 4 nowe piosenki, najlepiej poradził sobie duetowy hit Picture This i Michaela Schulte, poza notowaniem Red Lime, Fukaj z Vito Bambino, Michael Schulte i Smolasty z Imi i Jonatanem. Na pierwszym niespodzianka!!!
40. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment
39. SOPHIE AND THE GIANTS Loser
38. BENSONE BOONE Mr Electric Blue
37. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)
36. JULIA POŚNIK Why Why Why
35. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
34. WIKTOR WALIGÓRA; DRYSKULL Cztery Pory Roku
33. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę
32. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)
31. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman
30. NICK JONAS Gut Punch
29. BLANKA Memories
28. LOI Red Eyes
27. VITO BAMBINO; ZALIA Decyzje
26. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care
25. NITA Dla Zasady
24. RAYE Where Is My Husband
23. KACPERCZYK; VITO BAMBINO Mam Talent
22. MAJTIS & 4MONEY Pociag Bez Ostatniej Stacji
21. MARIKA; PAWEŁ DOMAGAŁA Okruchy Złota
20. KRZYSZTOF ZALEWSKI Lepiej Już Było
19. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej
18. PERFECT; ŁUKASZ DRAPAŁA Licza Pi
17. ECHA Ja Nie Spadam
16. PICTURE THIS; MICHAEL SCHULTE Giants
15. DOMINIK DUDEK Może Wolniej
14. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce
13. SAM FELDT; MC4D; VIZE; ALOE BLACK Hey Son
12. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy
11. DAMIANO DAVID The First Time
10. SOMBR Homewrecker
9. ANIA KARWAN W To Mi Graj
8. YEARBOOX Graceland
7. TASTY OR NOT Reason
6. BRUNO MARS I Just Might
5. MACIEJ SKIBA Setny Raz
4. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć
3. TAYLOR SWIFT Opalite
2. DJE End Of Beginning
1. SHAKIRA Zoo
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.