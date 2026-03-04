Premier Donald Tusk zdecydował, że do ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu będą wykorzystane samoloty wojskowe. Szef rządu przekazał, że wniosek w tej sprawie trafił do prezydenta.

Wczoraj dzięki współpracy z biurami podróży rejony bezpośrednio zagrożone – Liban, Jordanię i Izrael – opuściło ponad 480 polskich obywateli. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest około 14 tysięcy Polaków, a obywateli państw unijnych – łącznie około czterystu tysięcy.

Rząd podkreśla, że konsultuje ewentualną ewakuację z europejskimi sojusznikami.

Polacy pozostający na terenach zagrożonych w związku z działaniami zbrojnymi powinni zarejestrować się w systemie Odyseusz.