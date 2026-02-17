Jest duża szansa, że na linię kolejową Głogów – Żagań wrócą pociągi osobowe.

Wieloletnie działania samorządów przyniosły wreszcie jakiś konkretny efekt. – To jest na razie tylko mała jaskółka – mówi Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy.

Po remoncie linii kolejowej pociągi będą mogły maksymalnie poruszać się z prędkością 80 km/h.