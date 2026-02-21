Na dworcu kolejowym w Nowej Soli ma powstać System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. To zespół urządzeń służących do zautomatyzowanej informacji dla podróżnych. Obejmuje on powszechnie znane i wykorzystywane wirtualne tablice oraz wyświetlacze główne. – To jest absurd, że na nowosolskim dworcu kolejowym są tylko, umieszczone przez miasto, informacje o kursowaniu autobusów miejskich i międzymiastowych – mówi prezydent Beata Kulczycka.

Być może system informacji kolejowej powstanie na nowosolskim dworcu jeszcze w tym roku.

M. Turowski, Informacja kolejowa – Nowa Sol t = 27″

