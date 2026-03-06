Zakończył się remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zielonogórskim szpitalu. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę układu pomieszczeń, zwiększenie liczby stanowisk oraz budowę Centralnej Izby Przyjęć. Dodatkowo placówka zakupiła sprzęt niezbędny do leczenia i diagnozy pacjentów, np. tomografy komputerowe i aparaty USG.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł niespełna 20 milionów złotych. Blisko 14 milionów szpital pozyskał od Ministerstwa Zdrowia. Jak mówi dr Marek Działoszyński, prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, remont SOR trwał od grudnia 2024 roku:

Modernizacja oddziału wpłynie na bezpieczeństwo pacjentów i personelu, o czym mówi Szymon Michniewicz, kierownik SOR:

Wyremontowany oddział został wyposażony m.in. w systemy monitorujące czynności życiowe pacjentów. Zdaniem Elżbiety Szostak, pielęgniarki oddziałowej SOR, pozwolą one na szybsze udzielanie pomocy:

– Remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego był długo wyczekiwany zarówno przez pacjentów, jak i medyków – twierdzi Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego:

Dodajmy, że w 2025 roku Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjął ponad 25 tys. pacjentów. Personel obsłużył ponadto 10 tys. karetek i wykonał blisko pół miliona procedur medycznych.