12 kilometrów długości ma odcinek drogi z Niwisk do Brzeźnicy. W większej części przebiega w powiecie zielonogórskim, ale częściowo i w żagańskim. Stan drogi jest fatalny, a mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją do zielonogórskiego starostwa z apelem o remont trasy.

– Sprawa jest mi znana i potwierdzam, że do władz powiatu w tej sprawie często piszemy – informuje Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.

Burmistrz Paweł Mierzwiak deklaruje pomoc gminy Nowogród Bobrzański w opracowaniu dokumentacji remontu drogi.