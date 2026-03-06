Prezydent Włoch Sergio Mattarella otworzył 14. zimowe igrzyska paralimpijskie Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Zawody rozpoczynają się w cieniu nowej wojny na Bliskim Wschodzie, a towarzyszą im kontrowersje związane z dopuszczeniem do startu sportowców z Rosji i Białorusi pod flagami narodowymi.

Ceremonia otwarcia odbyła się w antycznym amfiteatrze w Weronie, a więc w tym samym miejscu, w którym 22 lutego zamknięto igrzyska olimpijskie. Podobnie jak wtedy obecna była premier Włoch Giorgia Meloni.

Polacy wystąpią w dziewięcioosobowym składzie

Uczestnicy paralimpiady będą rywalizować o 79 kompletów medali. Polacy wystąpią w dziewięcioosobowym składzie. Sześcioro z nich przystąpi do startów z pomocą przewodników.

Biało-czerwoni wywalczyli do tej pory 45 medali: 11 złotych, 6 srebrnych i 28 brązowych. W poprzedniej edycji w 2022 roku w Pekinie nie stanęli na podium.