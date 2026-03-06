Żagańscy siatkarze zostali mistrzami Wojska Polskiego. W finale turnieju w Siedlcach pokonali zespół 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej 2:1.
O triumfie w mistrzostwach Wojska Polskiego i jutrzejszym drugoligowym meczu w Żaganiu z SPS Brzeg Dolny mówi Hubert Mańko – kapitan Sobieskiego:
