Przyszły tydzień przyniesie dalsze podwyżki cen paliw; najbardziej zdrożeć ma olej napędowy, za którego litr zapłacić trzeba będzie średnio 7,55 zł, czyli o 56 gr. więcej niż obecnie – przewidują analitycy Refleksu. Litr benzyny 95 ma kosztować średnio 6,50 zł, a LPG – 3,19 zł.

Z komunikatu Refleksu wynika, że 5 marca średnia cena za litr benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 6,25 zł, czyli o o 52 gr. drożej niż przed tygodniem, a benzyny bezołowiowej 98 – 6,93 zł, czyli o 45 gr. więcej. Średnia cena za litr oleju napędowego wynosiła 6,99 zł, czyli o 1,01 zł więcej niż przed tygodniem, a cena autogazu – 2,97 zł, czyli o 19 gr więcej.

Reflex prognozuje, że w przyszłym tygodniu za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić średnio 6,50 zł, czyli o 25 gr więcej, a za Pb98 – 7,20 zł, czyli o 27 gr. więcej. Za litr oleju napędowego zapłacimy 7,55 zł, czyli o 56 gr. więcej, a za litr LPG – 3,19 zł (o 22 gr. więcej).

Analitycy Refleksa przypomnieli, że na giełdach kończy się pierwszy tydzień po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy to przez Cieśninę Ormuz od kilku dni nie przepływają tankowce z ropą naftową, produktami naftowymi i gazem LNG. Podkreślili, że w okresie od 27 lutego do 5 marca cena za baryłkę ropy Brent na giełdzie ICE wzrosła o 18 proc. W tym samym okresie cena benzyny na europejskim rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) wzrosła o 19 proc., diesla o 48 proc., a paliwa lotniczego o 76 proc. Hurtowa cena diesla w Orlenie wzrosła o 1,37 zł/l, a benzyny Pb95 o 0,54 zł/l.

Skala podwyżek na rynku hurtowym w tak krótkim czasie, przy jednoczesnej zwiększonej sprzedaży nie pozostawia właścicielom stacji miejsca na utrzymywanie cen na niezmienionym poziomie. Dlatego w skali tygodnia średnia cena diesla wzrosła już o 1,01 zł/l, a benzyny Pb95 o 0,52 zł/l i jest to największy tygodniowy wzrost cen diesla od początku marca 2022 roku, czyli od ataku Rosji na Ukrainę. Autogaz z kolei podrożał w skali tygodnia 0,19 zł/l do 2,97 zł/l

– podkreślili analitycy.

