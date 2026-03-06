W sobotę 7 marca Areną Gorzów zawładną koszykarze i koszykarki. Przez ponad 12 godzin w obiekcie przy ul. Słowiańskiej odbędzie się kilka koszykarskich imprez.

Jako pierwsi do rywalizacji przystąpią chłopcy rywalizujący w rozgrywkach Jr. NBA, na które zaprasza Sebastian Świerczyński.

Po turnieju Jr. NBA na parkiecie pojawią się koszykarze drugoligowej drużyny EIG CEZiB Kangoo Basket. O godz. 15.00 podopieczni trenera Marka Mańkowskiego zagrają o ligowe punkty z Sudetami Jelenia Góra.

Mecz Kangoo Basket – Sudety Jelenia Góra jutro o 15.00 w Arenie Gorzów, wstęp wolny. Nie koniec to jednak koszykarskich atrakcji bo o 19.00, także w Arenie rozegrany zostanie koszykarski pojedynek polskich gwiazd MMA z gwiazdami gorzowskiego sportu. Bilety na ten mecz są w cenie 30 zł. a cały dochód z tego spotkania przekazany zostanie na leczenie i rehabilitację Poli Omielańczuk, której tata zagra w zespole gwiazd MMA. W składzie drużyny MMA m.in. brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie Sebastian Janikowski. Z kolei w zespole gorzowskich gwiazd wielu znakomitych sportowców z medalistami Igrzysk Olimpijskich czy mistrzostw świata na czele, mówi prezes CSR Słowianka Agata Dusińska.

Specjalnie na ten mecz do koszykarskich treningów powróciła Agnieszka Szott.

Skład GORZÓW MISTRZÓW:

Tomasz Kucharski (wioślarstwo)

Maciej Lepiato (lekkoatletyka)

Agnieszka Szott (koszykówka)

Jakub Dłoniak (koszykówka)

Oskar Paluch (żużel)

Tomasz Saska (lekkoatletyka)

Mateusz Stupiński (piłka ręczna)

Michał Diakonów (piłka wodna)

Michał Muchajer (golf)

Artur Andruszczak (piłka nożna)

Paweł Posmyk (piłka nożna)

Filip Wiśniewski (piłka nożna)

Krzysztof Kocik (siatkówka)

Paweł Kryś (MMA)

Rafał Bagiński (kickboxing)

Jarosław Berdowski (muay thai)

Kamil Holka (boks)

Grzegorz Biegański (jiu-jitsu)

Sztab szkoleniowy:

Jacek Wójcicki – pierwszy trener

Andrzej Stefanowicz – drugi trener

Izabela Zaleska-Posmyk – trenerka motoryki

Konrad Wieczorek – fizjoterapeuta

Bartłomiej Kujawa – dyrektor sportowy