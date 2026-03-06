W sobotę, po raz pierwszy w tym roku, rozegrane zostaną piłkarskie lubuskie trzecioligowe derby. W Gorzowie Wlkp. miejscowa Warta podejmie Lechię Zielona Góra.

Mecz ten rozegrany zostanie o godz. 14.00 na boisku ze sztuczną nawierzchnią stadionu przy ul. Olimpijskiej. Mimo, że dla gorzowian będzie to już drugi mecz rozgrywany w tym miejscu to trener Warty Patryk Szymik nie jest z tego zadowolony.

Sebastian Mordal, szkoleniowiec Lechii jest dość tajemniczy przed meczem w Gorzowie. O Warcie mówi tak:

Pierwszego spotkania o punkty w III lidze nie może doczekać się jeden z pomocników zielonogórskiej drużyny: