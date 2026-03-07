Gmina Lubsko podpisała umowę na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej. Prace wykona firma z Zielonej Góry. Koszt inwestycji to ponad 900 tysięcy złotych.

W miejscu dotychczasowego boiska powstanie obiekt do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną. – Dotychczasowa infrastruktura w tym miejscu była już w złym stanie technicznym. To kolejny etap do tego, aby ulepszać i uatrakcyjniać ofertę do uprawiania sportu i rekreacji w Lubsku – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Umowny termin zakończenia prac to 4 czerwca.