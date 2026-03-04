Korzyści majątkowe przyjmowane przez głowę państwa są jawne. To stanowisko sądu administracyjnego, który wydał wyrok w sprawie upublicznienia informacji o prezentach wręczonych Karolowi Nawrockiemu przez jednego z przedsiębiorców. Kancelarię prezydenta do sądu podało stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, po odmowie udostępnienia informacji.

Jak mówi prezes Sieci, która pilnuje jawności w przypadku tak wysokiego stanowiska jest ona szczególnie ważna, bo prezydent może na przykład zawetować ustawę dotyczącą biznesu. Szymon Osowski dodaje, że może być również odwrotnie:

Mieszkanka Ośna Lubuskiego Alicja Matwiejczuk ze stowarzyszenia uważa, że nasza kultura sprzyja tego typu zrachowaniom:

Teraz Kancelaria Prezydenta może udostępnić informację lub wnieść kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodajmy że na poziomie władz samorządowych funkcjonuje rejestr korzyści. Do niego urzędnicy muszą wprowadzać dane o wszystkich otrzymanych gratyfikacjach. Warto podkreślić, że Sieć Obywatelska Watchdog Polska jest organizacją pożytku publicznego.