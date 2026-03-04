Klasyczne auta w tym roku również pojawią się w Gorzowie. Trwają ustalenia z magistratem.

To dobre informacje dla fanów zabytkowych samochodów – w tym roku, wzorem lat ubiegłych, do Gorzowa zjadą prawdziwe klasyki. Perełki motoryzacji będzie można oglądać wieczorową porą. na razie nie wiadomo jednak kiedy, ponieważ na skutek zmiany przepisów konieczne są wcześniejsze, dokładne ustalenia z magistratem – mówi Krystian Sudak z Automobilklubu Gorzowskiego, organizator wydarzenia.

Mimo, ze oficjalnych decyzji jeszcze nie ma to Krystian Sudak nie obawia się i zapewnia, ze wydarzenie zostanie zorganizowane.

Informacje o wydarzeniu „Gorzowskie Klasyki Wieczorową Porą” można będzie znaleźć m.in. na facebookowym profilu Automobilklubu Gorzowskiego.