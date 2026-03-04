Ponad 1100 interwencji strażaków w Zielonej Górze w 2025 roku. Większość z nich dotyczyła tak zwanych miejscowych zagrożeń – chodzi m.in. o wypadki drogowe, otwieranie mieszkań czy alarmy z czujek dymu.

Jak mówi komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, mł. bryg. Łukasz Januszewicz, miniony rok był stosunkowo spokojny:

Strażacy podkreślają też, że rośnie świadomość mieszkańców dotycząca bezpieczeństwa i montażu czujek dymu oraz tlenku węgla. – Dzięki kampaniom społecznym i zaangażowaniu strażaków ta świadomość w społeczeństwie wzrasta – dodaje Januszewicz:

W zielonogórskiej komendzie pracuje 154 strażaków. Obecnie trwa nabór czterech nowych ratowników do służby.