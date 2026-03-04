Poszerzenie mostu granicznego w Świecku do sześciu pasów ruchu, przebudowa przeprawy przez Nysę w ciągu autostrady A4, budowa nowego połączenia kolejowo-drogowego na Odrze w województwie zachodniopomorskim oraz stworzenie drugiego mostu łączącego Słubice i Frankfurt – to postulaty polsko-niemieckich izb gospodarczych kierowane do rządów obu państw.

Jak mówi Jerzy Korolewicz przedstawiciel jednej z lubuskich firm zajmujących się doradztwem gospodarczym, tego typu spotkania wpływają na decydentów:

Tomasz Pisarek Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uważa, że chociażby w kontekście powojennej odbudowy Ukrainy, trzeba się przygotować logistycznie:

Pod stanowiskiem dotyczącym inwestycji podpisali się przedstawiciele Zachodniej Izby Handlowo-Przemysłowej, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii.