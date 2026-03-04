Wykonawca wchodzi na plac budowy. Jeszcze w tym roku uczniowie będą korzystali z nowych urządzeń sportowych.

Oficjalnie może się rozpoczynać modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gorzowie. Plac zlokalizowany przy ul Konstytucji 3 Maja zyska całkiem nowe oblicze. Zmieni się nie tylko nawierzchnia, ale pojawią się też nowe elementy – mówi Gabriel Kodzis ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie.

Zadanie realizowane jest w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego.