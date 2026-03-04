Znamy szczegóły pierwszej, mobilnej zbiórka tekstyliów od mieszkańców Gorzowa. Takie rozwiązanie miało być ukłonem w stronę Gorzowian, którzy zaczęli domagać się takich zbiórek, gdy nowe przepisy zakazały wyrzucania np. zniszczonych ubrań do pojemników na odpady zmieszane. Niestety, okazuje się, że zbiórka nie będzie prowadzona na wszystkich osiedlach.

Spółka Miejskie Odpady Komunalne zdecydowała, że zbiórka przeprowadzona zostanie 28 marca, a samochody Inneko, do których będzie można przynieść tekstylia ustawione zostaną w trzech lokalizacjach, dobrze znanych już mieszkańcom ze zbiórki choinek. Mówi dyrektor marketingu Inneko Monika Piaskowska:

A co z pozostałymi osiedlami jak osiedle Staszica, Piaski czy Zawarcie?

Warto pamiętać, że tekstylia przez cały czas będzie można oddawać do PSZOK-ów. W Gorzowie mamy dwa takie miejsca przy ulicy Małyszyńskiej 47 i przy Fieldorfa-Nila 16.

Zbiórka na osiedlach ma być prowadzona raz na kwartał.