Gmina Trzebiel przystępuje do wykonanie projektu na budowę instalacji sieciowej i obrotowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja ma rozwiązać problem nieczystości przy blokach mieszkalnych przy ulicy Kałki Górne. Koszt dokumentacji to około 40 tysięcy złotych.

W tej chwili infrastruktura kanalizacyjna w tym miejscu jest w katastrofalnym stanie. – Chcemy pomóc mieszkańcom tej lokalizacji. Pierwsze kroki już poczyniliśmy. Ruszają prace projektowe. Inwestycja planowana jest w przyszłym roku. Musimy koniecznie uregulować odprowadzenie ścieków w tym miejscu – mówi wójt Tomasz Sokołowski:

Zadanie wpisane jest w wydatki do budżetu gminy i traktowane priorytetowo.