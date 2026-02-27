Trwa przebudowa i rozbudowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Klenicy. Powiat zielonogórski realizuje inwestycję, która zapewni dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej nowoczesne, bezpieczne i komfortowe warunki życia, rozwoju oraz edukacji.

– Prace obejmują modernizację starego obiektu, w którym do tej pory znajdowało się Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz budynek nowy – tłumaczy Agnieszka Szeląg, wicestarosta zielonogórska.

W starym budynku będą pokoje dla dzieci i młodzieży oraz dwa mieszkania treningowe dla osób opuszczających placówkę. Całkowita wartość inwestycji to 9,3 mln złotych, ale powiat dostał na ten cel dofinansowanie z Polskiego Ładu – 7,9 mln oraz pół miliona z budżetu województwa lubuskiego.