Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy przygotowuje już kolejną edycję Nocy Nenufarów. Tradycyjne odbywa się ona w trzecią sobotę lipca. Aby jednak wszystko przebiegło zgodnie z wieloletnią tradycją trzeba zacząć od castingu do ról Lubrzany i Sławoja.

– A potem jest wiele przygotowań, których efekty widać w lipcową noc nad jeziorem Goszcza – mówi Ryszard Skonieczek, wójt Lubrzy.

Uzupełnieniem widowiska plenerowego w Lubrzy jest zawsze koncert gwiazdy. Na Nocy Nenufarów występowali już m.in. Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz, Maciej Maleńczuk, Ich Troje, Myslovitz czy Bad Boys Blue. W tym roku Lubrzę odwiedzą Shaun Baker & Jassica Jean.