Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu zachęca mieszkańców z niepełnosprawnościami z terenu miasta do udziału w programie „Aktywny samorząd”. Tegoroczna edycja projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to możliwość skorzystania z nowych możliwości i dofinansowań.

Działania obejmują między innymi likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. – Dla uczestników, którzy złożą wniosek i będą beneficjentami programu to same korzyści. Obejmują one na przykład pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu osobom z orzeczeniem i wiele innych udogodnień – mówi dyrektor OPS Piotr Puchalski:

W przypadku pytań dotyczących programu należy się kontaktować z Centrum Informacyjno-Doradczego. Numer podany jest na stronie internetowej Oddziału Lubuskiego PFRON.