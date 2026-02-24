Z początkiem roku zielonogórzanie ruszyli z wnioskami o staże, dotacje na założenie własnej firmy i inne formy wsparcia zatrudnienia. W ocenie Powiatowego Urzędu Pracy, jednym z powodów jest mniejsza pula pieniędzy przeznaczona na tegoroczną aktywizację. Przypomnijmy, na 2026 rok Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze ma ponad 7,5 miliona złotych – o prawie połowę mniej niż w roku 2025.

Na pierwszym miejscu są wnioski o staże. Po środki sięgają także pracodawcy – mówi Nina Kowalonek, wicedyrektor urzędu:

W związku z niższą kwotą na wsparcie zatrudnienia, uszczuplone są również kwoty wsparcia przyznawanego w poszczególnych działach. – Musimy dzielić środki tak, aby starczyło przynajmniej do połowy roku – mówi Nina Kowalonek:

Bardzo dużym zainteresowaniem na początku tego roku cieszyły się dotacje na założenie własnej firmy. W ostatnim naborze wpłynęło blisko 60 wniosków. Maksymalna kwota dotacji może wynieść 25 tysięcy złotych.