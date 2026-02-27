Żagański powiat trzymał dofinansowanie na przebudowę drugiego odcinka drogi powiatowej z Dzietrzychowic do Karczówki. Szacowana wartość inwestycji to 6 milionów złotych. Uzyskane dofinansowanie to połowa tej kwoty.

Na rozpoczęcie robót w tej lokalizacji czekali mieszkańcy Brzeźnicy, Karczówki, Dzietrzychowic oraz pobliskich miejscowości.

– To ważna droga. Domkniemy w ten sposób bezpieczną arterię od Żagania do samej Brzeźnicy. Za chwilę ruszymy z pierwszym etapem. Będą utrudnienia, ale zaplanowaliśmy objazd na czas robót – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Inwestycja zaplanowana jest do lutego przyszłego roku.