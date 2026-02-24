Pożar jednego z pomieszczeń biurowych i ewakuacja wszystkich pracowników – to scenariusz ćwiczeń, które przeprowadzili zielonogórscy strażacy.

Akcja odbyła się w siedzibie wodociągów przy ul. Zjednoczenia. Brało w niej udział 5 zastępów straży pożarnej.

– Musimy być przygotowani na różne sytuacje – podkreślają uczestnicy szkolenia:

W ćwiczeniach strażaków wzięli udział pracownicy zielonogórskich wodociągów oraz przedstawiciele Biura Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Zakładu Komunikacji.