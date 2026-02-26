Tylko siedem kilometrów sieci kanalizacyjnej jest na terenie gminy Siedlisko. W zdecydowanej większości ścieki są gromadzone w szambach i wywożone do obiektów w sąsiednich gminach. – Na właściwą gospodarkę w tym zakresie nie pozwala nam mało wydajna, ze starą technologią oczyszczalnia ścieków w Siedlisku – mówi wójt Daniel Kołtun.

W tym roku na terenie gminy Siedlisko zostanie zainstalowanych kilkadziesiąt przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to kropla w morzu potrzeb w zakresie ochrony środowiska.