Rusza przebudowa drogi powiatowej numer 1122F w Jasieniu. Ulica Sienkiewicza już została zamknięta dla ruchu pojazdów. Wartość inwestycji to 5 milionów złotych. Zadanie realizowane jest przy wykorzystaniu dofinansowania.

Ze względu na dotychczasowe zimowe warunki prace na jakiś czas zawieszono. – Ruszamy ponownie z robotami. Wykonano wycinkę drzew wzdłuż drogi. Za chwilę frezowanie istniejącej nawierzchni i prace przy podbudowie drogi. Zakres prac jest szeroki. Przede wszystkim będzie to szersza arteria pozwalająca na swobodne minięcie się pojazdów – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

Wykonawca ma na zakończenie zadania 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.