Sześciu sędziów chce zostać pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. W trzecim – ostatnim – podejściu do wyłonienia kandydatów na następcę Małgorzaty Manowskiej udało się osiągnąć kworum.

Nazwiska zgłoszonych kandydatów ogłosił rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Igor Zgoliński:

Posiedzenie w siedzibie Sądu Najwyższego przerwano do jutra z powodu nieobecności jednego z kandydatów. Po ich wystąpieniach odbędzie się głosowanie. Pięć kandydatur z najlepszymi wynikami trafi do prezydenta, który wybierze spośród nich nowego pierwszego prezesa SN.

W zgromadzeniu nie uczestniczą sędziowie powołani przez prawidłowo ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa. Oświadczyli, że nie wezmą udziału w obradach zwołanych przez kogoś, kto – ich zdaniem – został powołany na stanowisko pierwszej prezeski z naruszeniem konstytucji i ustawy o Sądzie Najwyższym. Podkreślają, że udział sędziów powołanych niezgodnie – w ich opinii – z konstytucją sprawia, nie jest to Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego.