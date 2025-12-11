Siedmioro kandydatów będzie się ubiegać o funkcję przewodniczącego Polski 2050. O północy minął termin na zgłaszanie się chętnych.

Na ostatniej prostej do Ryszarda Petru, Pauliny Hennig-Kloski, Joanny Muchy, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, Michała Kobosko i Rafała Kasprzyka dołączył Bartosz Romowicz.

– Mamy z czego wybierać – mówi senator Polski 2050 Grzegorz Fedorowicz.

Senator Federowicz wie już, na kogo zagłosuje, ale nie zdradza nazwiska. Jak mówi, do 10 stycznia będzie trwała wewnętrzna kampania wyborcza. Kandydaci przedstawiają swoje wizje i pomysły.

Nazwisko nowego szefa Polski 2050 poznamy w styczniu.