Kadra lubuskiej policji poszerzyła się o 37 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W środę ślubowali na sztandar w siedzibie komendy wojewódzkiej w Gorzowie.

Do służby policja przyjęła 20 kobiet i 17 mężczyzn. Teraz, po złożeniu przysięgi, wysłani zostaną na sześciomiesięczne szkolenia podstawowe w szkołach policyjnych.

Po powrocie ze szkoleń będą pełnić służbę w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Sulęcinie, Żaganiu i Żarach

– informuje nadkom. Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.

Nowo przyjętym funkcjonariuszom osobiście gratulowali komendant wojewódzki Jerzy Czebreszuk i wicewojewoda Tomasz Nesterowicz.