Wyrusz na wieczorne poszukiwania i dowiedz się więcej o sowach. Park narodowy „Ujście Warty” zaprasza na Noc Sów.

Trwają zapisy na wyjątkową Noc Sów, która odbędzie się w Słońsku. To wydarzenie dla miłośników przyrody, rodzin z dziećmi i wszystkich, którzy chcą poznać sekrety nocnych drapieżników. W programie zaplanowano m.in. prelekcję i wieczorny spacer – mówi Hanna Mierzwa, specjalista ds. edukacji w Parku Narodowym „Ujście Warty”.

Każdy kto chce dołączyć do wydarzenia musi się wcześniej zapisać – podkreśla Hanna Mierzwa.

Noc Sów odbędzie się 7 marca w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym Ornitovo w Słońsku. Start godzina 19:00.