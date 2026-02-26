Gościem Daniela Rutkowskiego jest Mateusz Feder burmistrz Strzelec Krajeńskich
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Mateusz Feder burmistrz Strzelec Krajeńskich
Dobiega końca remont części budynku numer 12 w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach. Mieści się tam Podstawowa Opieka Zdrowotna....
Starostwo Powiatowe w Żarach przekaże ponad 1,5 miliona złotych na rzecz Szpitala na Wyspie. Pieniądze przeznaczone zostaną na wykonanie termomodernizacji...
Władimir Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji - mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas swojego expose w Sejmie. Szef...
Volley Gorzów zakończył sezon lubuskiej III ligi siatkarek na 7. miejscu z dorobkiem ośmiu punktów. Złożyło się na to jedno...
Kadra lubuskiej policji poszerzyła się o 37 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W środę ślubowali na sztandar w siedzibie komendy wojewódzkiej w...
Wejście do szpitala zyskało nowy blask. Trwa modernizacja lecznicy. Pacjenci odwiedzający szpital przy ulicy Dekerta w Gorzowie już od wejścia...
