Pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania, organizacja szkoleń czy wspólne tworzenie dokumentacji – to tylko niektóre z form wparcia, które będą mogły uzyskać organizacje pozarządowe z podregionu zielonogórskiego.

Wszystko to w ramach współpracy z Centrum Wsparcia NGO, które od dziś funkcjonuje w mieście.

O szczegółach inicjatywy mówi Iwona Szablewska, dyrektorka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze:

– Wiele fundacji potrzebuje różnego rodzaju porad – zauważa Tomasz Lehman, przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zielonej Górze:

Jakub Piosik, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego zaznacza, że wszystkie lokalne organizacje pozarządowe będą mogły korzystać z porad specjalistów:

Karolina Makowska, wolontariuszka w Fundacji Centrum Rodziny przyznaje, że organizacje zmagają się z podobnymi problemami:

Centrum Wsparcia NGO znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 1 w Zielonej Górze.