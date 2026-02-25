Po raz drugi już w Sądzie Najwyższym stwierdzono brak kworum na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, zwołanym w celu wybrania pięciu kandydatów na I prezesa SN. Trzecie posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na czwartek, na godz. 10.

Zgodnie z obowiązującym prawem I prezesa SN powołuje prezydent na 6-letnią kadencję, spośród 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Kadencja obecnej I prezes SN Małgorzaty Manowskiej kończy się w maju br. W SN w tym tygodniu – we wtorek i w środę – odbyły się już dwa posiedzenia w celu wyłonienia kandydatów.

Rzecznik prasowy SN sędzia Igor Zgoliński powiedział w środę (25 lutego) na konferencji, że również na drugim posiedzeniu stwierdzono brak kworum.

Zgromadzenie zakończyło się po sprawdzeniu listy obecności. Zostało ustalone, że ta grupa sędziów, która stawiła się, nie wypełnia wymaganego kworum i został wyznaczony kolejny, trzeci termin tego posiedzenia na czwartek na godz. 10. Myślę, że jutro zgromadzenie będzie mogło się odbyć formalnie w całości i bez przeszkód

– powiedział dziennikarzom sędzia Zgoliński.

Jak poinformował na środowym zgromadzeniu stawiło się 51 sędziów, z kolei kworum „przewidziane w trzecim progu przez ustawę, to 32 osoby”.

Na razie kandydatury na I prezesa SN są czysto spekulacyjne, ale najprawdopodobniej jutro zostaną one zgłoszone formalnie i każdy z kandydatów będzie musiał potwierdzić, że faktycznie kandyduje. Wtedy będę mógł poinformować, kto będzie kandydował

– powiedział rzecznik SN.

Obecność określonej liczby sędziów na posiedzeniu zgromadzenia jest konieczna do dokonania wyboru kandydatów na stanowisko I prezesa SN. Kworum to jednak zmniejsza się wraz z kolejnym posiedzeniem, zwołanym w celu dokonania ich wyboru.

Na pierwszym posiedzeniu – czyli tym, które było we wtorek – ustawowo wymagana była obecność co najmniej 84 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. We wtorek obecnych było 48 sędziów. Z kolei na kolejnym środowym posiedzeniu wymagana była obecność co najmniej 75 członków. Za trzecim razem wybór kandydatów na I prezesa SN może zostać dokonany przy obecności co najmniej 32 członków zgromadzenia.

Od czasu reform wprowadzonych przez rząd PiS w 2018 r. – zmiany sposobu wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wprowadzenia nowej ustawy o SN – w Sądzie Najwyższym istnieje nieformalny podział na „starych” sędziów powołanych do SN przed 2018 r. i „nowych” sędziów powołanych po 2017 r. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w posiedzeniu ws. wyłonienia kandydatów na I prezesa SN wystosowała we wtorek grupa „starych sędziów”.

We wtorek sędziowie SN, którzy nie przyszli na zgromadzenie, w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych przez jednego z nich – sędziego Włodzimierza Wróbla – podkreślili, że zgromadzenie to „zwołała osoba powołana na urząd Pierwszego Prezesa SN z naruszeniem Konstytucji RP i ustawy o Sądzie Najwyższym”, zaś z uwagi na udział w zgromadzeniu sędziów powołanych do SN „po przeprowadzeniu dotkniętymi wadami postępowań”, to nie stanowi ono Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN.

Spór ten przejawiał się m.in. w orzecznictwie, także samego SN. Jeszcze w styczniu 2020 r. zapadła uchwała trzech izb SN z udziałem sędziów mianowanych przed 2018 r., wedle której nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w składzie ustalonym w 2018 r.

Z kolei we wrześniu ub.r. w uchwale Izby Pracy, podjętej w składzie siedmiorga sędziów mianowanych przed 2018 r., skonkludowano, że wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z sędziami powołanymi od 2018 r. jest nieistniejący i niebyły. W odpowiedzi na wrześniową uchwałę Izby Pracy, w uchwale dwóch izb SN z grudnia 2025 r., w składzie sędziów głównie powołanych po 2017 r., orzeczono, że żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać orzeczenia SN za niebyłe ani pominąć jego skutków, także powołując się na prawo UE.