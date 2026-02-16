Tym razem w „Planie B” rozmawiamy o bezpieczeństwie z dwóch bardzo praktycznych perspektyw: służby i odpowiedzialności oraz ochrony własnych praw.

Naszymi gośćmi będą lubuscy funkcjonariusze policji, którzy opowiedzą, jak wygląda proces rekrutacji do służby. Jakie wymagania trzeba spełnić? Jak przebiegają testy sprawnościowe, psychologiczne i rozmowy kwalifikacyjne? Kto może założyć niebieski mundur i z jakimi wyzwaniami wiąże się ta decyzja?

W drugiej części programu poruszymy temat, przed którym często przestrzegamy na naszej antenie, czyli oszustwa. Co zrobić, gdy padniemy ofiarą naciągaczy? Gdzie zgłosić sprawę? Jakie prawa przysługują konsumentowi? O tym opowie miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie Wielkopolskim.

„Plan B” – wiedza, która może okazać się bezcenna.

Zaprasza Krzysztof Matusiak