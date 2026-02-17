Żagański magistrat podpisał umowę na budowę bloku mieszkalnego przy ulicy Bema. W ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstaną 24 mieszkania. Wartość inwestycji to 8,5 miliona złotych.

Zadanie dofinansowano ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. – To ważny krok w kierunku zwiększenia dostępności lokali dla rodzin z terenu miasta. Umowę już podpisaliśmy. Za chwilę rozpoczną się prace w terenie. Będzie to kolejny blok w tej lokalizacji – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Będą to lokale o różnym metrażu. Powstaną mieszkania dwu i trzypokojowe – zaznacza prezes zarządu żagańskich TBS-ów Jan Węgrzyn:

Dodajmy, że wykonawca ma 12 miesięcy na zakończenie inwestycji od dnia podpisania umowy.