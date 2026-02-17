Żarski magistrat otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Aktywne place zabaw”. Miejsca aktywności dzieci przy miejskich żłobkach zostaną doposażone w nowe urządzenia oraz elementy małej architektury. Koszt zadania to ponad 400 tysięcy złotych.

Celem inwestycji jest poprawa warunków pobytu najmłodszych Żaran w placówkach żłobkowych. – Cieszą nas bardzo otrzymane pieniądze na wykonanie prac. Tym bardziej, że prawie w całości pokrywają wartość inwestycji. Wszystko po to, aby dzieci bawiły się bezpiecznie na placach zabaw – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Prace mają potrwać do grudnia.