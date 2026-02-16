Od niedzieli możemy składać deklaracje podatkowe za ubiegły rok.

Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową już po raz ósmy udostępniły możliwość rozliczenia się przez internet korzystając z usługi „Twój e-PIT”, w której znajdziemy wstępnie wypełnione nasze deklaracje podatkowe.

– To jedną z najpopularniejszych e-usług w polskiej administracji – mówi Ewa Markowicz, rzecznik lubuskiej Izby Administracji Skarbowej:

W usłudze „Twój e-PIT” udostępniono zeznania zarówno dla osób pracujących, jak i właścicieli firm:

Jak skorzystać z usługi automatycznego rozliczenia podatku z 2025 rok?

Naszą deklarację możemy poprawiać i uzupełniać na stronie www.podatki.gov.pl do 30 kwietnia. Po tym dniu wszystkie formularze podatkowe przygotowane przez urząd skarbowy zostaną zaakceptowane automatycznie.