Z 6 medalami wrócili z Rzeszowa gorzowscy lekkoatleci z halowych mistrzostw Polski juniorów do 18 i do 20 lat.

Największą niespodziankę sprawił reprezentujący ALKS AJP Aleksander Banach, który wynikiem 14,55 m. zwyciężył w zmaganiach 18 latków trójskoku.

W przeciwieństwie do swojego klubowego kolegi Aleksandra Kondratowicz była faworytką w pięcioboju w kategorii U18. Gorzowianka wygrała z przewagą 270 punktów nad drugą zawodniczką, a mimo to – jak sama mówi – nie pokazała pełni swoich możliwości.

Zadowolony z medali był trener Tomasz Saska, który jednak nie ukrywał, że jego podopiecznych stać jest na więcej.

Podobnie jak Aleksandra Kondratowicz, faworytem w skoku wzwyż 18 latków był zawodnik AZS AWF Mateusz Posmyk. Broniący mistrzowskiego tytułu gorzowianin skoczył 2 m. i 6 cm. Taki sam wynik, również uzyskany w drugiej próbie miał Dawid Barański z Bolesławca, który jednak gorzej radził sobie na niższych wysokościach.

Poza wymienioną mistrzowską trójką na podium w kategorii U20 stawały jeszcze sprinterki AZS AWF. Aleksandra Jeż, która startowała na 60 m. oraz Zofia Rojek na 60 ppł., wywalczyły srebrne medale, a Aleksandra Jeż do medalowego dorobku dołożyła jeszcze brąz w biegu na 200 m. Ich występ ocenia trenerka Izabela Zaleska-Posmyk.