Marcin Nitschke został czwarty raz z rzędu Mistrzem Polski Masters w snookerze. Zielonogórzanin będący gospodarzem turnieju pokonał w finale Jarosława Kowalskiego z Warszawy 3:1.
W mistrzostwach rywalizowało 66 zawodników w kategorii powyżej 40 roku życia.
Co ciekawe to Kowalski prowadził po pierwszym frejmie 1:0. Kolejne trzy padły jednak łupem zielonogórzanina:
Brązowy medal wywalczył Rafał Górecki z Warszawy.
