Marcin Nitschke został czwarty raz z rzędu Mistrzem Polski Masters w snookerze. Zielonogórzanin będący gospodarzem turnieju pokonał w finale Jarosława Kowalskiego z Warszawy 3:1.

W mistrzostwach rywalizowało 66 zawodników w kategorii powyżej 40 roku życia.

Co ciekawe to Kowalski prowadził po pierwszym frejmie 1:0. Kolejne trzy padły jednak łupem zielonogórzanina:

Brązowy medal wywalczył Rafał Górecki z Warszawy.

