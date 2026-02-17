Żarski Dom Kultury zaprasza artystki z Żar i pobliskich miejscowości do udziału w konkursie poświęconym twórczości kobiet pod nazwą „Pasje 2026”. Prace przyjmowane są do 26 lutego w Salonie Wystaw Artystycznych.

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie dorobku artystycznego uczestniczek projektu. – Zachęcamy do pokazania własnej twórczości. Czekamy na obrazy, grafikę, rzeźbę oraz fotografię. Prace należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia, która dostępna jest na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych – mówi dyrektor placówki Łukasz Matyjasek:

Otwarcie wystawy zaplanowano na 7 marca.