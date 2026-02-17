Państwowa Straż Pożarna w Świebodzinie sprawiła mieszkańcom gminy Lubrza praktyczny prezent. To 18 sztuk automatycznych czujek dymu i 10 sztuk automatycznych czujek tlenku węgla. Potrzebę ich instalacji można zgłaszać w urzędzie gminy w Lubrzy.

Tymczasem samorząd zakupił i zainstalował 4 nowoczesne urządzenia AED, składające się z defibrylatora, zestawu ratowniczego z osprzętem oraz kapsuły zabezpieczającej.

– W tej chwili posiadamy już 7 takich zestawów dostępnych całodobowo na terenie naszej gminy – mówi Ryszard Skonieczek, wójt Lubrzy.

Defibrylatory znajdują się na budynkach remiz w Lubrzy, Nowej Wiosce, Zagajach, Mostkach i Buczy oraz na budynku świetlicy w Staropolu i urzędzie gminy w Lubrzy.