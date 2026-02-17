Gościem Krzysztofa Baługa jest Marek Cebula, wojewoda lubuski
Skoczek narciarski Kacper Tomasiak zdobywając trzy medale - dwa srebrne i jeden brązowy - w igrzyskach olimpijskich we Włoszech...
Żagański magistrat podpisał umowę na budowę bloku mieszkalnego przy ulicy Bema. W ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstaną 24 mieszkania. Wartość...
Gościem Marcina Sasima jest Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji https://youtu.be/vMrnyeiAXPs
Likwidacja barier architektonicznych w szkołach to wciąż wielki problem na wsi. Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych uczniów kosztuje tyle, co...
Żarski Dom Kultury zaprasza artystki z Żar i pobliskich miejscowości do udziału w konkursie poświęconym twórczości kobiet pod nazwą „Pasje...
Państwowa Straż Pożarna w Świebodzinie sprawiła mieszkańcom gminy Lubrza praktyczny prezent. To 18 sztuk automatycznych czujek dymu i 10 sztuk...
