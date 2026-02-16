Tenisiści Palmiarni Zielona Góra przegrali I ligowy mecz wyjazdowy z MKS Czechowice Dziedzice 4:6. Po dwa punkty dla ZKS-u zdobyli Samuel Michna i Irisbek Artukmetow.
Po tym meczu zespół zielonogórski plasuje się na trzecim miejscu w ligowej tabeli. O spotkaniu w Czechowicach-Dziedzicach mówi Samuel Michna:
Wyniki gier:
Jan Mrugała – Dominik Soliło 3:0
Mateusz Gawlas – Samuel Michna 2:3
Mrugała/Mateusz Wiśniewski – Alan Bryk/Michna 3:0
Mrugała – Michna 0:3
Gawlas – Soliło 3:0
Wiśniewski – Bryk 3:0
Karol Kufel – Irisbek Artukmetow 0:3
Gawlas/Kufel – Artukmetow/Soliło 3:2
Wiśniewski – Artukmetow 2:3
Kufel – Bryk 3:2